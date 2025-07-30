Минюст РТ поможет муниципалитетам описать свои границы

«Ни один муниципалитет за последние несколько лет не сказал что у них есть проблема при разработке законопроектов об изменении границ. За последний год мы столкнулись с тем, что они есть, поэтому приняли решение сделать “дорожную карту” и обучение», — отметил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.