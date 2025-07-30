Минюст РТ поможет муниципалитетам описать свои границы

«В ходе работы выявляются нарушения процедуры подготовки муниципальных актов, сроков их опубликования. При описании границ территорий муниципальных образований и земельных участков не единичны случаи их пересечения», — отметил заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов в ходе доклада.
По словам заместителя министра, эти проблемы связаны, в том числе, с недостаточной подготовкой специалистов муниципального уровня и нехваткой методических материалов. В Министерстве обращают внимание, что этот вопрос становится особенно значимым с учетом запланированного упразднения 10 населенных пунктов на территории 9 муниципальных образований и предстоящих изменений границ поселений в Балтасинском районе.
Замминистра юстиции призвал к сотрудничеству с Министерством земельных и имущественных отношений, Министерством строительства республики для скорейшей разработки понятных методических пособий в формате «дорожной карты» по вопросам территориальной организации. Он также отметил важность проведения целевых обучающих мероприятий, которые позволят повысить компетенцию специалистов муниципального уровня в решении данных вопросов.
«Ни один муниципалитет за последние несколько лет не сказал что у них есть проблема при разработке законопроектов об изменении границ. За последний год мы столкнулись с тем, что они есть, поэтому приняли решение сделать “дорожную карту” и обучение», — отметил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.