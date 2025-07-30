Радий Хабиров посетил полилингвальную школу в селе Мишкино

Школа начала работу в 1937 году, а в 1988 году открылось новое здание учреждения. В 2023 году в школе провели капремонт стоимостью 78 млн рублей. Также здесь планируют возвести пристрой для начальных классов на 250 мест — проект проходит госэкспертизу.