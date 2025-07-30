Радий Хабиров посетил полилингвальную школу в селе Мишкино

Школа начала работу в 1937 году, а в 1988 году открылось новое здание учреждения. В 2023 году в школе провели капремонт стоимостью 78 млн рублей. Также здесь планируют возвести пристрой для начальных классов на 250 мест — проект проходит госэкспертизу.
Радий Хабиров осмотрел учебные кабинеты, актовый зал, столовую, стоматологический кабинет. В полилингвальных классах них дети проходят обучение на русском, марийском, башкирской и английском языках. Математику и технологию здесь преподают сразу на русском и английском, а ИЗО — на русском и марийском языках.
На втором этаже здания работает мемориальный стенд, посвященный жителям района, погибшим на СВО. Радий Хабиров подчеркнул, что в этом году завершат строительство полилингвальной гимназии в Татышлинском районе, там же откроют Удмуртский историко-культурный центр.
— Это важный шаг — ранее у нас такого центра не было. В Мишкинском районе, например, Марийский историко-культурный центр уже работает, — добавил он.