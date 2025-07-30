Мединский в Петербурге выдал писателям новые удостоверения и объявил о масштабном объединении Союза писателей в России

Организаторы предупредили журналистов, что среди участников мероприятия будут председатель Санкт-Петербургского отделения СПР, член общественного совета по культуре правительства города Борис Орлов и сопредседатель Санкт-Петербургского союза писателей, известный поэт, прозаик и драматург Валерий Попов.
Прибыв на место, корреспондент «МК в Питере» увидел, что около памятника Николаю Гоголю развернулся музыкальный концерт юных исполнителей и молодых поэтов.
Пока журналисты телеканалов разворачивали свои камеры в ожидании Мединского, петербуржцы прогуливались по книжным аллеям и задерживались у полки с родными писателями-земляками. Кроме книг, жителей и гостей столицы интересовали фотозоны, фотобудка, а еще концерт, мимо которого трудно пройти и не остановиться. Напомним, что фестиваль «Книжные аллеи» проводится в Северной столице уже в 11-ый раз, каждые выходные, начиная с 8 июня, здесь проходят различные культурные мероприятия.
30 июля глава Союза писателей России Владимир Мединский приехал посетить фестиваль, магазин «Дом книги» на Невском проспекте и встретиться с петербургскими литераторами.
Полку с петербургскими писателями главному гостю мероприятия показывала Арина Обух. После того, как Мединский закончил осматривать букинистическое пространство, к нему подошел мужчина. Петербуржец поблагодарил Владимира Ростиславовича за талант мастерски преподносить материал. По его словам, его 16-летний сын с большим любопытством слушает лекции Мединского, хотя раньше за сыном он подобного не замечал.
«Он очень погружается, так внимательно слушает и ему именно интересно. Именно так и нужно рассказывать молодым людям», — поблагодарил мужчина главу Союза писателей России.
В легендарном книжном на Невском прошла и встреча Мединского с писателями Борисом Орловым и Валерием Поповым. По словам нашего корреспондента, они долго рассматривали книги и очень тихо разговаривали, обсуждали произведения на полках.
Затем глава Союза писателей России приступил к вручению новых удостоверений. В этом году новых участников Союза писателей ждали масштабные изменения: в Петербурге создана единая организация Союза писателей России. Сегодня новые члены станут обладателями не только петербургских удостоверений, но и общероссийских.
На вопрос журналиста о том, что значит это историческое событие сегодня для Союза писателей России, Мединский ответил, что главной целью руководства сегодня было объединить многочисленные союзы, организации, ассоциации, клубы писателей, которые существуют после распада СССР по всей стране, в одну систему.
По словам главы Союза писателей, многие из членов клуба писателей влачат довольно непростое существование. Они постарались объединить их вместе.
«Консолидировать на базе Союза писателей России, чтобы таким образом в рамках единой консолидированной организации больше помогать литературному процессу, помогать писателям, в том числе отстаивая их интересы перед издательством», — пояснил Владимир Мединский.
Также глава Союза писателей отметил, что Петербург, как всегда, остается в числе передовых городов, в которых такие важные процессы объединения проходят быстрее всего.
«В Петербурге создана единая организация Союза писателей России. Мы очень благодарны руководителям петербургских союзов, которые сделали объединенное правление, прошли очень быстро юридический путь при поддержке правительства Петербурга. Мы видим уже сейчас стенды Союза писателей России, его членов, здесь прямо на входе. И решаются вопросы сейчас с собственностью Союза писателей. В общем, Петербург здесь опережает у нас всю страну, в авангарде, и это очень здорово», — заявил Владимир Ростиславович и отметил, что петербургским литераторам будут всячески помогать.
Писатель и талантливый драматург Валерий Попов, переживший инфаркт, но ни на минуту не отрывающийся от творческой работы, отметил, что сегодня авторов фронтовиков забывают. Объединение союзов писателей позволит напомнить их труд.
«У нас, к сожалению, забывают фронтовиков. Теперь будут поддерживать. Спасибо у нас правительству Санкт-Петербурга, огромное спасибо Союзу писателей России», — выразил благодарность Попов.
Также Владимир Мединский уточнил, что каждый обладатель удостоверения нового образца получил и свой личный QR-код. Если навести на него и пройти по ссылке, то можно попасть на личный сайт автора, который может выкладывать там свои отрывки из произведений, размещать ссылки на литературные произведения и переходить в интернет-магазины.
После церемонии вручения новых удостоверений Владимир Мединский прошелся по магазину и отметил, что ему нравится организация в «Доме Книги».
Из досье «МК».
В 2025 году общероссийская общественная организация «Союз писателей России» (далее — СПР) была определена основной организацией, осуществляющей консолидацию писательского сообщества Российской Федерации. Петербургские писатели, входившие ранее в состав иных писательских объединений, подали заявление на вступление в ряды СПР.