Мединский в Петербурге выдал писателям новые удостоверения и объявил о масштабном объединении Союза писателей в России

«В Петербурге создана единая организация Союза писателей России. Мы очень благодарны руководителям петербургских союзов, которые сделали объединенное правление, прошли очень быстро юридический путь при поддержке правительства Петербурга. Мы видим уже сейчас стенды Союза писателей России, его членов, здесь прямо на входе. И решаются вопросы сейчас с собственностью Союза писателей. В общем, Петербург здесь опережает у нас всю страну, в авангарде, и это очень здорово», — заявил Владимир Ростиславович и отметил, что петербургским литераторам будут всячески помогать.