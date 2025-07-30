Денис Паслер и Людмила Бабушкина дали депутатам важные поручения

«За каждым депутатом должны быть конкретные проекты и законодательные инициативы, которые могут дать реальный импульс для роста свердловской экономики, модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления социальной сферы», — поручил Денис Паслер.
Во встрече приняли участие депутаты Госдумы, заксобрания и думы Екатеринбурга. Людмила Бабушкина назвала такой формат «Депутатской вертикалью» и подчеркнула необходимость конструктивного взаимодействия парламентариев с исполнительной властью.
«Сейчас у депутатов начинается ответственный этап — работа с жителями муниципальных образований. В течение предстоящих недель парламентарии выедут на территории, чтобы в непосредственном общении узнать, какие вопросы волнуют уральцев», — сказала Бабушкина.
Она напомнила, что вчера в заксобрании завершилась весенняя сессия, на заключительном заседании которой депутаты изучили выполнение стратегии социально-экономического развития Свердловской области.
«ФедералПресс» напоминает, что за весеннюю сессию свердловские депутаты приняли 58 законопроектов. Главными темами стали общественная безопасность и социальная политика.