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Денис Паслер и Людмила Бабушкина дали депутатам важные поручения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер заксобрания Людмила Бабушкина встретились с депутатами перед началом подготовки бюджета на следующий год. Об этом сообщили в управлении информационной политики заксобрания.

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«За каждым депутатом должны быть конкретные проекты и законодательные инициативы, которые могут дать реальный импульс для роста свердловской экономики, модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления социальной сферы», — поручил Денис Паслер.

Во встрече приняли участие депутаты Госдумы, заксобрания и думы Екатеринбурга. Людмила Бабушкина назвала такой формат «Депутатской вертикалью» и подчеркнула необходимость конструктивного взаимодействия парламентариев с исполнительной властью.

«Сейчас у депутатов начинается ответственный этап — работа с жителями муниципальных образований. В течение предстоящих недель парламентарии выедут на территории, чтобы в непосредственном общении узнать, какие вопросы волнуют уральцев», — сказала Бабушкина.

Она напомнила, что вчера в заксобрании завершилась весенняя сессия, на заключительном заседании которой депутаты изучили выполнение стратегии социально-экономического развития Свердловской области.

«ФедералПресс» напоминает, что за весеннюю сессию свердловские депутаты приняли 58 законопроектов. Главными темами стали общественная безопасность и социальная политика.