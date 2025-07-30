Денис Паслер и Людмила Бабушкина дали депутатам важные поручения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер заксобрания Людмила Бабушкина встретились с депутатами перед началом подготовки бюджета на следующий год. Об этом сообщили в управлении информационной политики заксобрания.