Муниципальный фильтр на выборах губернатора могут преодолеть пять кандидатов

По данным «Ъ-Прикамье», необходимый для преодоления муниципального фильтра (50 подписей депутатов из 33 муниципалитетов) представили четыре кандидата: первый секретарь КПРФ Ксения Айтакова, лидеры фракций ЛДПР и «Новый людей» в заксобрании Олег Постников и Денис Шитов, а также представитель партии пенсионеров Людмила Караваева. Вчера полный комплект документов представил избиркому действующий глава региона Дмитрий Махонин.