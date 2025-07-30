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Муниципальный фильтр на выборах губернатора могут преодолеть пять кандидатов

Претенденты для участия на выборах губернатора Пермского края сегодня представили документы для регистрации в качестве кандидатов.

Источник: Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», необходимый для преодоления муниципального фильтра (50 подписей депутатов из 33 муниципалитетов) представили четыре кандидата: первый секретарь КПРФ Ксения Айтакова, лидеры фракций ЛДПР и «Новый людей» в заксобрании Олег Постников и Денис Шитов, а также представитель партии пенсионеров Людмила Караваева. Вчера полный комплект документов представил избиркому действующий глава региона Дмитрий Махонин.

Неполный список подписей представили: Вячеслав Лучников (выдвинут партией «Справедливая Россия — За правду»), Максим Гашев («Партия за справедливость!»), Михаил Дьячков («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Егор Гилев (самовыдвижение).

Напомним, что для участия в выборах губернатора выдвинулись 11 человек. Сегодня до вечера свои документы еще могут сдать заявившиеся самовыдвиженцы Александр Зинин и Александр Запивалов.

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