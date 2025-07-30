Матвиенко предложила Трампу выдвинуть ультиматум Киеву, а не Москве

«Если уж адресовать, как вы говорите ультиматум, то надо адресовать украинской стороне, потому что именно она срывает мирные переговоры», — ответила Матвиенко на вопрос журналиста о заявлениях Трампа.
Матвиенко находится в Женеве по приглашению на шестую Всемирную конференцию спикеров парламентов.
14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Предполагалось, что обозначенный американским президентом срок истечет 1 сентября.
Трамп 28 июля сократил срок поставленного им ультиматума для России сокращен до 10−12 дней. «Я собираюсь установить новый крайний срок — десять или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал он тогда.
Американский президент отметил, что предпочел бы не прибегать к новым ограничениям в отношении России и все еще надеется на прекращение боевых действий на Украине.
В Кремле «приняли к сведению» заявление Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.