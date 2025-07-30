Матвиенко предложила Трампу выдвинуть ультиматум Киеву, а не Москве

Трамп 28 июля сократил срок поставленного им ультиматума для России сокращен до 10−12 дней. «Я собираюсь установить новый крайний срок — десять или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал он тогда.