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Матвиенко предложила Трампу выдвинуть ультиматум Киеву, а не Москве

Ультиматум президента США Дональда Трампа России должен быть адресован не России, а Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Женеве, сообщает агенство ТАСС.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Если уж адресовать, как вы говорите ультиматум, то надо адресовать украинской стороне, потому что именно она срывает мирные переговоры», — ответила Матвиенко на вопрос журналиста о заявлениях Трампа.

Матвиенко находится в Женеве по приглашению на шестую Всемирную конференцию спикеров парламентов.

14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Предполагалось, что обозначенный американским президентом срок истечет 1 сентября.

Трамп 28 июля сократил срок поставленного им ультиматума для России сокращен до 10−12 дней. «Я собираюсь установить новый крайний срок — десять или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал он тогда.

Американский президент отметил, что предпочел бы не прибегать к новым ограничениям в отношении России и все еще надеется на прекращение боевых действий на Украине.

В Кремле «приняли к сведению» заявление Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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