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Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки

БАРНАУЛ, 30 июл — РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко, находящийся с визитом в Барнауле, назвал ошибкой определенных служб запрет алтайской гречки в республике.

Источник: © РИА Новости

В 2024 году гречка двух алтайских производителей — «Дары полей» и «Вега-инжиниринг» — попали под запрет в Белоруссии из-за того, что крупа разваривается дольше нормы на 4 минуты. В начале лета стало известно, что после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором эмбарго было снято.

«Что касается гречки, я хочу сказать, это просто ошибка определённых служб. Не более того, мы гречку вашу любим», — заявил Шулейко и пожал руку губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Заместитель премьер-министра принял участие в заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Белоруссией, которое прошло в правительстве края. Он рассказал журналистам, что на заседании обсуждались темы взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и гуманитарного сотрудничества.