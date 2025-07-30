Вице-премьер Белоруссии назвал ошибкой служб запрет алтайской гречки

В 2024 году гречка двух алтайских производителей — «Дары полей» и «Вега-инжиниринг» — попали под запрет в Белоруссии из-за того, что крупа разваривается дольше нормы на 4 минуты. В начале лета стало известно, что после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором эмбарго было снято.