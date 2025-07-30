МИД Китая: Пекин следует своим интересам в политике энергетической безопасности

Китай вслед за Индией отреагировал на угрозы США ввести дополнительные пошлины, если страна продолжит закупать российскую нефть. МИД КНР подчеркнул, что Пекин в энергетической политике будет руководствоваться только своими интересами. При этом в США допустили, что в Китае «хотели бы платить пошлины в размере 100%». Тем временем Дональд Трамп установил Москве новый дедлайн — Вашингтон введет тарифы против России и ее торговых партнеров через десять дней, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.