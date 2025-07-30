МИД Китая: Пекин следует своим интересам в политике энергетической безопасности

Китай вслед за Индией отреагировал на угрозы США ввести дополнительные пошлины, если страна продолжит закупать российскую нефть. МИД КНР подчеркнул, что Пекин в энергетической политике будет руководствоваться только своими интересами. При этом в США допустили, что в Китае «хотели бы платить пошлины в размере 100%». Тем временем Дональд Трамп установил Москве новый дедлайн — Вашингтон введет тарифы против России и ее торговых партнеров через десять дней, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.
Китай будет руководствоваться своими интересами в политике энергетической безопасности. Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя заявления Вашингтона о том, что Пекин может столкнуться с дополнительными тарифами, если продолжит закупать российские энергоресурсы.
«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — подчеркнул он на брифинге.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме утвердительно ответил на вопрос о том, была ли китайская сторона предупреждена о возможных последствиях дальнейшего приобретения российской нефти.
«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. ~Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они хотели бы платить пошлины в размере 100%~», — сказал он.
Бессент не исключил, что ~американские союзники поддержат вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае их введения~.
В то же время администрация президента США Дональд Трампа смягчила свой подход к Пекину на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет The Washington Post.
Двойные стандарты.
Китай наравне с Индией и Бразилией входит в число крупнейших покупателей российской нефти. По словам американского сенатора и помощника Трампа Линдси Грэма, эти три страны приобретают около 80% дешевой российской нефти, что поддерживает «военную машину» Кремля.
«Поэтому президент Трамп собирается ввести 100-процентные пошлины для всех этих стран, наказав их за помощь [президенту России Владимиру] Путину», — сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.
Трамп подчеркивал, что 100-процентные вторичные пошлины введут в том случае, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Новые тарифы коснутся не только торговых партнеров России, но и непосредственно Москвы.
При этом Грэм предлагал придерживаться более жесткого подхода к России — ввести пошлины в размере 500% против торговых партнеров РФ, которые не оказывают поддержку Украине.
Тем временем страны Запада уже давят на Нью-Дели, требуя отказаться от закупок нефти у России, заявил посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами.
«Мы занимаем третье место в мире по потреблению энергии. Мы импортируем более 80% нашей продукции. Что вы предлагаете нам делать? Остановить нашу экономику?» — цитирует дипломата газета Hindustan Times.
Дораисвами заметил, что Запад, требуя отказаться от российской нефти, продолжает закупать у Москвы редкоземельные металлы.
Трамп уже объявил о введении 25-процентных тарифов для Индии с 1 августа и упомянул о ее торговле с РФ.
«Индия всегда покупала большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии в России вместе с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — все это нехорошо!» — написал он в социальной сети Truth Social.
Дедлайн от Трампа.
Накануне Трамп заявил, что США намерены достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней. В противном случае Вашингтон введет импортные пошлины.
«Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — сказал Трамп журналистам.
27 июля госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что глава Белого дома «теряет терпение» по вопросу украинского урегулирования.
«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — отметил он.
Санкции превратились в рутину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует все заявления Трампа об угрозе санкций и принимает их к сведению.
«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — отметил он на брифинге.
Против России и ее партнеров введено столько санкций и «нелегитимных ограничений», что новые угрозы по этой теме уже стали «просто какой-то рутиной», подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Мы видим, что от темы санкций Запад просто отклеиться не может. Вот такое впечатление, что буксуют постоянно При этом мы реагируем и предпринимаем меры для того, чтобы всему этому противостоять или оборачивать это даже в собственных интересах, использовать это», — добавила она.