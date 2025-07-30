Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия «Сердце Молдовы» не исключила запрета Telegram

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. В оппозиционной молдавской партии «Сердце Молдовы», лидером которой является экс-глава Гагаузии Ирина Влах, заявили РИА Новости, что власти республики готовят цензуру Интернета, не исключен запрет некоторых платформ, включая Telegram.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. Санду также заявила, что администрация Telegram игнорирует запросы госорганов республики, которые, по ее словам, пытаются бороться с якобы имеющими место схемами покупки голосов избирателей.

«В последние годы ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) установила почти полный контроль над информационным пространством. Были закрыты десятки телеканалов и сайтов, а теперь ПДС готовит цензуру Интернета. Мы не исключаем, что режим Майи Санду может запретить на территории Молдовы и некоторые приложения, платформы, включая Telegram, который давно раздражает власть», — отреагировали в партии на заявления Санду.

В политформировании считают, что правящий режим в республике готов на всё, чтобы удержаться у власти. «Партия “Сердце Молдовы” уже организовала несколько протестов, в том числе против введения цензуры ПДС. Мы будем бороться и дальше и не допустим установления диктатуры в Молдове», — подчеркивают в партии.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше