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Четвертый кандидат подал документы для участия в выборах губернатора Дона

Четвертым кандидатом, представившим в избирательную комиссию Ростовской области необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона, стал Сергей Косинов, выдвинутый региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

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Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба облизбиркома.

Листы поддержки Сергея Косинова содержат 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», до этого в облизбирком подали документы для регистрации врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, а также Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ).

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