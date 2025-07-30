Четвертый кандидат подал документы для участия в выборах губернатора Дона

Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба облизбиркома.
Листы поддержки Сергея Косинова содержат 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», до этого в облизбирком подали документы для регистрации врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, а также Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ).
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