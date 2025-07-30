Песков: Кремль продолжает следить за заявлениями Трампа

«Это особенно актуально в отношении конфликта между Россией и Украиной, где Трамп устанавливал сначала однодневный срок, затем говорил о 100 днях, 50 днях, а теперь опустился до 10−12 дней. Кроме того, в прошлом президент подчеркивал глупость установления жесткой линии. Он неоднократно критиковал бывшего президента Барака Обаму за то, что тот установил “красную линию” в отношении Сирии по вопросу применения химического оружия, а затем не принял мер, когда красная линия была пересечена», — говорится в материале.