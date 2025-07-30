Захарова обвинила западные страны в финансировании и поставках оружия Украине. Последняя, убеждена дипломат, ведет террористическую деятельность против мирного населения. «Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят», — подчеркнула официальный представитель МИДа на брифинге.
Парламентарии Болгарии приняли декларацию о том, что Россия якобы поддерживает терроризм, 23 июля. Мария Захарова предупредила, что агрессивные действия, направленные против России, ее граждан и имущества, не останутся без ответа.