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Захарова: Россия ответит на решение Болгарии объявить ее спонсором терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение парламента Болгарии назвать РФ страной, поддерживающей терроризм. По ее словам, эти действия свидетельствуют о желании болгарских депутатов догнать «локомотив европейской русофобии».

Источник: РИА "Новости"

Захарова обвинила западные страны в финансировании и поставках оружия Украине. Последняя, убеждена дипломат, ведет террористическую деятельность против мирного населения. «Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят», — подчеркнула официальный представитель МИДа на брифинге.

Парламентарии Болгарии приняли декларацию о том, что Россия якобы поддерживает терроризм, 23 июля. Мария Захарова предупредила, что агрессивные действия, направленные против России, ее граждан и имущества, не останутся без ответа.

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