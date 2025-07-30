Макрон считает, что Трамп «недостаточно боялся» ЕС — Bloomberg

Кроме того, сделка вызвала шквал критики со стороны европейских политиков, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Премьер-министр Франции Франсуа Байру написал в соцсети Х: «Это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, принимает решение подчиниться». Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен осудила действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в воскресенье торжественно объявила о заключении соглашения с президентом Дональдом Трампом.