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Макрон считает, что Трамп «недостаточно боялся» ЕС — Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не внушал достаточного страха в ходе торговых переговоров с США. В результате стороны заключили сделку, которую многие раскритиковали как несбалансированную, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В воскресенье Евросоюз «одобрил» 15%-ные торговые пошлины на большую часть своего экспорта в США, в то время как средняя тарифная ставка на американские товары опустится ниже 1%, говорится в статье. Также Евросоюз обязался закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.

Соглашение создало неловкую ситуацию для лидеров стран ЕС, которым придется объяснить своим гражданам, почему европейские товары будут в невыгодном положении по сравнению с американскими, отмечает Bloomberg.

Кроме того, сделка вызвала шквал критики со стороны европейских политиков, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Премьер-министр Франции Франсуа Байру написал в соцсети Х: «Это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, принимает решение подчиниться». Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен осудила действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в воскресенье торжественно объявила о заключении соглашения с президентом Дональдом Трампом.

Торговое соглашение, заключенное фон дер Ляйен с Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско. Самое малое, что следовало бы сделать, — это признать эту горькую неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться этому.

Марин Ле Пен
лидер французских ультраправых

Несмотря на критику, глава торговой палаты Европейского союза Марош Шефчович признал, что это была «лучшая сделка, которую мы могли заключить в очень сложных обстоятельствах».

В среду на заседании кабинета министров французский лидер посетовал на новые «вассальные» торговые условия для ЕС и сказал следующее:

Европа пока не воспринимает себя в достаточной степени как державу. Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись. Нас недостаточно боялись.

Эммануэль Макрон
президент Франции

При этом Макрон подчеркнул, что новое соглашение — не «конец истории» и переговоры по сделке будут продолжены. По данным Bloomberg, ЕС настаивает на получении дополнительных льгот от 15%-ного тарифа, согласованного с США, и приоритетное внимание уделяет винам и крепким спиртным напиткам.

Ожидается, что ЕС и США опубликуют совместное заявление к 1 августа, однако оно не будет иметь юридической силы. После публикации заявления стороны начнут переговоры о заключении юридически обязывающего торгового соглашения, поясняет издание.

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