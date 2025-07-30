Макрон считает, что Трамп «недостаточно боялся» ЕС — Bloomberg

Соглашение создало неловкую ситуацию для лидеров стран ЕС, которым придется объяснить своим гражданам, почему европейские товары будут в невыгодном положении по сравнению с американскими, отмечает Bloomberg.
Кроме того, сделка вызвала шквал критики со стороны европейских политиков, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Премьер-министр Франции Франсуа Байру написал в соцсети Х: «Это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, принимает решение подчиниться». Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен осудила действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в воскресенье торжественно объявила о заключении соглашения с президентом Дональдом Трампом.
Торговое соглашение, заключенное фон дер Ляйен с Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско. Самое малое, что следовало бы сделать, — это признать эту горькую неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться этому.
Несмотря на критику, глава торговой палаты Европейского союза Марош Шефчович признал, что это была «лучшая сделка, которую мы могли заключить в очень сложных обстоятельствах».
В среду на заседании кабинета министров французский лидер посетовал на новые «вассальные» торговые условия для ЕС и сказал следующее:
Европа пока не воспринимает себя в достаточной степени как державу. Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись. Нас недостаточно боялись.
При этом Макрон подчеркнул, что новое соглашение — не «конец истории» и переговоры по сделке будут продолжены. По данным Bloomberg, ЕС настаивает на получении дополнительных льгот от 15%-ного тарифа, согласованного с США, и приоритетное внимание уделяет винам и крепким спиртным напиткам.
Ожидается, что ЕС и США опубликуют совместное заявление к 1 августа, однако оно не будет иметь юридической силы. После публикации заявления стороны начнут переговоры о заключении юридически обязывающего торгового соглашения, поясняет издание.