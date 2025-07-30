Валентина Матвиенко выступила в Женеве

МПC существует с 1889 года, это одна из старейших международных организаций. Раз в пять лет спикеры собираются на специальный саммит в женевском Дворце Наций ООН. Руководство союза предоставило Матвиенко право открыть второй день общей дискуссии. По ее оценке, никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы мира не были столь тревожными. Особенно важной на таком фоне становится парламентская дипломатия. Политик напомнила, что основатели МПС считали главной его целью урегулирование споров. «Конфликт — это итог накопившихся проблем и противоречий. Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются “тушить бензином” ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совбеза ООН», — продолжила она.
Основными причинами большинства конфликтов Матвиенко считает противоречия между принципами международного права, в частности, между самоопределением народов и территориальной целостностью государств, между принципом неделимости безопасности и правом государств выбирать военные альянсы, притом что их деятельность так и не урегулирована правом. «Пора начать называть вещи своими именами — нет “гуманитарных интервенций”, а есть агрессии, которые ведут к катастрофе, а не к демократии», — призвала коллег спикер СФ. Также на полях конференции Матвиенко успела пообщаться со спикерами ряда парламентов, за три дня прошло 10 таких встреч. «Межпарламентский союз — это одна из немногих международных площадок неангажированных и по-настоящему независимых. Здесь нет гегемонии какой-то страны или группы стран», — сказала она журналистам.