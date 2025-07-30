Валентина Матвиенко выступила в Женеве

МПC существует с 1889 года, это одна из старейших международных организаций. Раз в пять лет спикеры собираются на специальный саммит в женевском Дворце Наций ООН. Руководство союза предоставило Матвиенко право открыть второй день общей дискуссии. По ее оценке, никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы мира не были столь тревожными. Особенно важной на таком фоне становится парламентская дипломатия. Политик напомнила, что основатели МПС считали главной его целью урегулирование споров. «Конфликт — это итог накопившихся проблем и противоречий. Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются “тушить бензином” ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совбеза ООН», — продолжила она.