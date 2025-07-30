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Арабские страны впервые осудили «Хамас» и призвали его отказаться от власти в Газе

Семнадцать стран, совместно с Евросоюзом и Лигой арабских государств (среди них Катар, Египет, Саудовская Аравия, Иордания) впервые призвали движение «Хамас» отказаться от власти над сектором Газа и сложить оружие. Соответствующий документ подписали на конференции ООН по возрождению принципа двух государств Израиля и Палестины, сообщает AFP.

Источник: AP 2024

«В контексте прекращения войны в Газе “Хамас” должен прекратить свое правление в Газе и передать оружие Палестинской администрации (управляет территорией Газы и Западного берега Иордана.— “Ъ”) при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в заявлении с конференции. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также сообщил, что арабские страны впервые осудили события 7 октября.

На конференции ООН председательствовала Франция и Саудовская Аравия. На встрече западные страны (Великобритания, Франция, Канада) также призвали разместить на территории сектора Газа иностранные вооруженные силы, чтобы контролировать ситуацию после установления мира в регионе.

25 июля президент США Дональд Трамп назвал «очень плохими» итоги переговоров по соглашению о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и «Хамасом». По его словам, палестинское движение «на самом деле не хотело заключать сделку». Переговоры по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа начались 6 июня.

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