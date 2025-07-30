Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР Сян Бо

В среду, 30 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с Генеральным консулом КНР в Казани господином Сян Бо.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Самарской областью и Китаем в таких областях, как торговля, экономика, наука, техника и культура.
Глава региона отметил богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая и наличие восьми соглашений о сотрудничестве.
Губернатор также поделился с Генеральным консулом планами о проведении Международного форума «Россия — спортивная держава» в Самарской области в ноябре. В мероприятии примут участие делегации из разных регионов России и зарубежных стран.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября по указу Президента РФ при поддержке Правительства. Основные площадки — «Самара Арена» и «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого». Главная тема — развитие детско-юношеского спорта.
Господин Сян Бо высоко оценил туристический потенциал Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил многолетние дружественные отношения с Китаем и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерских связей на благо жителей региона и обеих стран.