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Лидер страны ЕС указал на ошибки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказываясь от мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире канала wPolsce24.

Источник: Reuters

«Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки», — отметил венгерский лидер.

Орбан подчеркнул, что одной из ошибок стало отклонение предложения заключить мир с Россией, с которым выступал премьер Венгрии, в результате чего Зеленский «находится в тяжелом положении». По мнению Орбана, для заключения мира президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны провести личную встречу.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский не может запугать Венгрию своими угрозами.

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