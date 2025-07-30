Лидер страны ЕС указал на ошибки Зеленского

Орбан подчеркнул, что одной из ошибок стало отклонение предложения заключить мир с Россией, с которым выступал премьер Венгрии, в результате чего Зеленский «находится в тяжелом положении». По мнению Орбана, для заключения мира президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны провести личную встречу.