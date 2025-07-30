Власти Перу закрыли все порты из-за угрозы цунами

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Перу постановило временно закрыть все порты из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила администрация президента страны, информирует ТАСС.
«В координации с местными властями в превентивных целях были закрыли порты и доступ на пляжи. Призываем граждан соблюдать эти меры для собственной безопасности и избегать прибрежных зон», — говорится в сообщении.
Правительство уточнило, что в общей сложности были закрыты 65 портов.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля, за ним последовала серия подземных толчков. Эпицентр находился в 110 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 20 км. -0-