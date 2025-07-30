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Экс-главе самарского минтранса Пивкину грозят новые обвинения

Бывший глава министерства транспорта Самарской области Иван Пивкин может оказаться вовлечён в новое уголовное разбирательство.

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Бывший глава министерства транспорта Самарской области Иван Пивкин может оказаться вовлечён в новое уголовное разбирательство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, следствие изучает возможные нарушения при распределении подрядов на строительство и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры в период, когда Пивкин возглавлял ведомство с 2012 года по август 2024 года.

В настоящее время Пивкина уже судят по другому делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В июне прошлого года экс-чиновника задержали. Следствие полагает, что в сентябре 2023 года он незаконно повлиял на результаты аукциона по ремонту автодороги Самара Новокуйбышевск. Вместо победы законного участника ПАО «ДОРИСС», победителем было признано ООО «Амонд».

Ранее мы писали, что самарский суд продлил арест Екатерины Тарховой до 2 октября.