Экс-главе самарского минтранса Пивкину грозят новые обвинения

Бывший глава министерства транспорта Самарской области Иван Пивкин может оказаться вовлечён в новое уголовное разбирательство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, следствие изучает возможные нарушения при распределении подрядов на строительство и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры в период, когда Пивкин возглавлял ведомство с 2012 года по август 2024 года.
В настоящее время Пивкина уже судят по другому делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В июне прошлого года экс-чиновника задержали. Следствие полагает, что в сентябре 2023 года он незаконно повлиял на результаты аукциона по ремонту автодороги Самара Новокуйбышевск. Вместо победы законного участника ПАО «ДОРИСС», победителем было признано ООО «Амонд».
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