Экс-главе самарского минтранса Пивкину грозят новые обвинения

В настоящее время Пивкина уже судят по другому делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В июне прошлого года экс-чиновника задержали. Следствие полагает, что в сентябре 2023 года он незаконно повлиял на результаты аукциона по ремонту автодороги Самара Новокуйбышевск. Вместо победы законного участника ПАО «ДОРИСС», победителем было признано ООО «Амонд».