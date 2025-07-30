ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.