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Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах

Операция по ее спасению началась еще 29 июля. 31-летняя биатлонистка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум во время восхождения на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м.

Двукратная немецкая олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за камнепада, сообщает агентство DPA. Об этом информирует ТАСС.

Операция по ее спасению началась еще 29 июля. 31-летняя биатлонистка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум во время восхождения на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша обратилась в экстренные службы, но из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места происшествия только утром во вторник. Спасатели не имели возможности добраться до Дальмайер ввиду угрозы нового камнепада.

В своем завещании Дальмайер просила оставить ее тело в горах в случае гибели, уточнило DPA, ссылаясь на семью спортсменки.

Немецкая биатлонистка на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане победила в спринте и в гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке.