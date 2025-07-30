Кроме того, Запад утратил свои позиции в экономике, что также ослабляет его политиков, отметил эксперт. Накопленные за годы ошибки, включая поддержку Украины и Израиля, привели к потере морального лидерства. Если раньше Запад ассоциировался с богатством, свободой и демократией, то теперь другие страны демонстрируют более высокий уровень жизни, отметил Марков.