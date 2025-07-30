Дональд Трамп выделяется как единственный реальный лидер среди западных политиков, считает политолог Сергей Марков. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что президент США хотя бы стремится противостоять бюрократии и опирается на поддержку избирателей, что делает его уникальной фигурой на фоне слабых политиков из ЕС.
По мнению Маркова, слабость западных политиков объясняется несколькими факторами. Главная причина — отсутствие у них лидерских качеств. Большинство из них, как выразился эксперт, являются продуктами бюрократической системы, неспособными к самостоятельным решениям. Однако, как подчеркнул Марков, такие политики сталкиваются с сопротивлением так называемого глубинного государства.
Кроме того, Запад утратил свои позиции в экономике, что также ослабляет его политиков, отметил эксперт. Накопленные за годы ошибки, включая поддержку Украины и Израиля, привели к потере морального лидерства. Если раньше Запад ассоциировался с богатством, свободой и демократией, то теперь другие страны демонстрируют более высокий уровень жизни, отметил Марков.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине не имеют реальной основы. Специалист назвал блефом новый выпад американского лидера.