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Индия пообещала ответить США на введение 25-процентных торговых пошлин

Индия предпримет необходимые шаги для защиты национальных интересов, поскольку придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния своих фермеров, предпринимателей и малого бизнеса.

Индия предпримет необходимые шаги для защиты национальных интересов, поскольку придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния своих фермеров, предпринимателей и малого бизнеса. Такое заявление сделал Минпромторг республики, комментируя объявление президента США Дональда Трампа о введении для Нью-Дели 25-процентных пошлин.

В ведомстве напомнили, что в течение последних двух месяцев представители государств вели переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения».

«Мы по-прежнему привержены этой цели», — заявили в Минпромторге.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на товары из Индии с 1 августа будут действовать 25-процентные пошлины.

По его словам, эта страна «всегда закупала большинство своего военного оборудования в России», а также является крупнейшим покупателем энергии в РФ.

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