Индия пообещала ответить США на введение 25-процентных торговых пошлин

Индия предпримет необходимые шаги для защиты национальных интересов, поскольку придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния своих фермеров, предпринимателей и малого бизнеса. Такое заявление сделал Минпромторг республики, комментируя объявление президента США Дональда Трампа о введении для Нью-Дели 25-процентных пошлин.
В ведомстве напомнили, что в течение последних двух месяцев представители государств вели переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения».
«Мы по-прежнему привержены этой цели», — заявили в Минпромторге.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на товары из Индии с 1 августа будут действовать 25-процентные пошлины.
По его словам, эта страна «всегда закупала большинство своего военного оборудования в России», а также является крупнейшим покупателем энергии в РФ.