Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл в подконтрольную Киеву часть Запорожской области из-за сообщений о неутешительном положении украинской армии на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.