Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл в подконтрольную Киеву часть Запорожской области из-за сообщений о неутешительном положении украинской армии на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения. Поэтому решил собственными глазами это увидеть, попытаться остановить неизбежное», — рассказал Рогов.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России продолжают добиваться целей в рамках спецоперации на Украине. Как заявили в Минобороны РФ, военным удалось освободить населенный пункт Темировка в Запорожской области и Новоукраинку в ДНР.