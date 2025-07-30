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«Пытается остановить неизбежное»: Рогов рассказал о причине визита Сырского в Запорожскую область

Рогов: Сырский прибыл в Запорожскую область из-за тяжелого положения ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл в подконтрольную Киеву часть Запорожской области из-за сообщений о неутешительном положении украинской армии на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения. Поэтому решил собственными глазами это увидеть, попытаться остановить неизбежное», — рассказал Рогов.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России продолжают добиваться целей в рамках спецоперации на Украине. Как заявили в Минобороны РФ, военным удалось освободить населенный пункт Темировка в Запорожской области и Новоукраинку в ДНР.