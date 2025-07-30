ФБР обнаружила секретные документы о «связях» Трампа с Россией в тайной комнате

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил десятки секретных документов о том, как фабриковалось дело о «связях» президента США Дональда Трампа с Россией в специальной комнате, где осуществляется сжигание конфиденциальных материалов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.
По информации телеканала, документы хранились в предназначенных для сжигания мусорных мешках.
Источники заявили, что среди документов якобы имеются доказательства того, что ФБР отвели роль в распространении информации о якобы сговоре Трампа и России еще до того, как бюро начало скандальное расследование по этой теме.
Ранее художница Мария Фармер, которая почти три десятилетия назад впервые обвинила финансиста Джеффри Эпштейна и его подельницу, светскую львицу Гислейн Максвелл в сексуальном насилии, рассказала, что уже тогда она призывала сотрудников правоохранительных органов расследовать дела влиятельных людей, находящихся в их окружении, включая Дональда Трампа.