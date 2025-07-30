ФБР обнаружила секретные документы о «связях» Трампа с Россией в тайной комнате

Ранее художница Мария Фармер, которая почти три десятилетия назад впервые обвинила финансиста Джеффри Эпштейна и его подельницу, светскую львицу Гислейн Максвелл в сексуальном насилии, рассказала, что уже тогда она призывала сотрудников правоохранительных органов расследовать дела влиятельных людей, находящихся в их окружении, включая Дональда Трампа.