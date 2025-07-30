На Камчатке в течение пяти минут произошло два землетрясения

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8 были зафиксированы на Камчатке в течение менее пяти минут. Об этом сообщается в телеграм-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, информирует ТАСС.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 350 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 км, землетрясение магнитудой 4,8 — в 273 км, на глубине 10,8 км.
Мощнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке. Что известно.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке 30 июля утром, за ним последовала серия подземных толчков. Эпицентр находился в 110 км от Петропавловска-Камчатского (население более 160 тыс.), очаг залегал на глубине 20 км. Сейсмическая активность в регионе продолжается. По данным оперативных служб, есть пострадавшие, а также многочисленные разрушения. Предупреждения о цунами объявлены в США, Японии, Индии, Китае и ряде других государств. -0-