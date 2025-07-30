На Камчатке в течение пяти минут произошло два землетрясения

Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке 30 июля утром, за ним последовала серия подземных толчков. Эпицентр находился в 110 км от Петропавловска-Камчатского (население более 160 тыс.), очаг залегал на глубине 20 км. Сейсмическая активность в регионе продолжается. По данным оперативных служб, есть пострадавшие, а также многочисленные разрушения. Предупреждения о цунами объявлены в США, Японии, Индии, Китае и ряде других государств. -0-