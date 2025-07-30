Стало известно, чего опасается глава антикоррупционного ведомства Украины

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко заявил, что его ведомство ожидает «еще большее политическое давление и клеветнические кампании» даже после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Об этом он сообщил в интервью The Financial Times.
Клименко назвал недавние атаки на НАБУ частью скоординированных действий высокопоставленных чиновников, направленных на подрыв независимости антикоррупционной системы. По его словам, цель кампании — получить доступ к материалам расследований и повлиять на их ход. «Наша работа фактически остановлена. Почти все наши информаторы перестали сотрудничать с нами», — отметил он.
Глава НАБУ также подчеркнул, что высшие эшелоны власти не только причастны, но и активно участвуют в подрыве антикоррупционного курса Украины. Он выразил обеспокоенность тем, что без международной поддержки и внутренней консолидации усилий реформаторских сил антикоррупционные институты могут столкнуться с дальнейшим ослаблением.
Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о роли антикоррупционных органов в условиях военного положения и необходимости их защиты от политического вмешательства. Клименко призвал к усилению механизмов защиты независимости НАБУ, чтобы обеспечить эффективное расследование коррупционных преступлений.