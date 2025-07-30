Стало известно, чего опасается глава антикоррупционного ведомства Украины

Глава НАБУ также подчеркнул, что высшие эшелоны власти не только причастны, но и активно участвуют в подрыве антикоррупционного курса Украины. Он выразил обеспокоенность тем, что без международной поддержки и внутренней консолидации усилий реформаторских сил антикоррупционные институты могут столкнуться с дальнейшим ослаблением.