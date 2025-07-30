«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин

По его словам, расплачиваться за решения Трампа придётся американцам, которых ждёт повышение цен на кофе, говядину, апельсиновый сок и другие товары, импортируемые из Бразилии. При этом у государства исключительные торговые отношения с Китаем. Однако если США и КНР примут решение развязать холодную войну, то Бразилия не будет занимать чью-то сторону в конфликте.