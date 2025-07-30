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«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин

Бразилия будет заниматься поиском других торговых партнёров, если США решат ввести пошлины. Таким образом президент страны-члена БРИКС Луис Инасиу Лула да Силва в интервью изданию New York Times отреагировал на угрозу главы Белого дома Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

«Я не буду убиваться по поводу произошедшего. Если США не хотят покупать что-то наше, мы будем искать того, кто захочет», — ответил Силва.

По его словам, расплачиваться за решения Трампа придётся американцам, которых ждёт повышение цен на кофе, говядину, апельсиновый сок и другие товары, импортируемые из Бразилии. При этом у государства исключительные торговые отношения с Китаем. Однако если США и КНР примут решение развязать холодную войну, то Бразилия не будет занимать чью-то сторону в конфликте.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести режим чрезвычайного положения для юридического обоснования 50-процентных тарифов на бразильские товары, которые должны вступить в силу с начала августа. Позиция Бразилии отличается от других государств, против которых Вашингтон также намерен применить повышенные пошлины. В отличие от них, бразильская сторона имеет отрицательное сальдо в торговле с США.

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