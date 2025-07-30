Bild: фон дер Ляйен пообещала Трампу невыполнимые для ЕС условия

В 2018 году, чтобы избежать повышения пошлин, Юнкер пообещал Трампу значительные закупки американской сои для ЕС. Однако, как подчеркивает издание, Юнкер не имел полномочий принимать решения по этому вопросу, поскольку импорт сои регулируется отдельными странами и компаниями. Таким образом, он не мог гарантировать закупки для всего Евросоюза.