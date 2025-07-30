Bild: фон дер Ляйен пообещала Трампу невыполнимые для ЕС условия

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутого с президентом США Дональдом Трампом соглашения о пошлинах и торговле представила американскому лидеру условия, которые Евросоюз не в состоянии выполнить. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в ЕК.
По информации издания, фон дер Ляйен пообещала Трампу некоторые пункты, реализация которых выходит за рамки возможностей ЕС. Источники в торговом ведомстве отмечают, что Брюссель не планирует закупать у США газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), а также не будет принуждать европейские компании инвестировать в американскую экономику.
Аналогичная ситуация касается и дополнительных закупок вооружений, на которые рассчитывает американский лидер.
Таким образом, отмечает Bild, соглашение о пошлинах, достигнутое председателем Еврокомиссии и президентом США, все больше напоминает ситуацию с соевыми бобами, к которой прибег ее предшественник Жан-Клод Юнкер.
В 2018 году, чтобы избежать повышения пошлин, Юнкер пообещал Трампу значительные закупки американской сои для ЕС. Однако, как подчеркивает издание, Юнкер не имел полномочий принимать решения по этому вопросу, поскольку импорт сои регулируется отдельными странами и компаниями. Таким образом, он не мог гарантировать закупки для всего Евросоюза.
Напомним, Трамп сообщил, что США и Евросоюз договорились о введении единой пошлины в 15% на весь экспорт ЕС в США, при этом европейская сторона полностью отменит тарифы на американские товары.
Вскоре после этого канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что экономика ФРГ существенно пострадает из-за введенных Соединенными Штатами 15-процентных пошлин на товары из ЕС.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что условия, достигнутые в ходе переговоров Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа о торговле и пошлинах, могут быть пересмотрены.