В парламенте Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине

Спикер отметил, что Анкара до сих пор прилагала огромные усилия для урегулирования конфликта. «Лично я настроен довольно оптимистично, — сказал председатель парламента в ходе брифинга. — Каждая война и каждый конфликт когда-нибудь заканчивается».