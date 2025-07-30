В парламенте Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что оптимистично настроен в отношении урегулирования конфликта на Украине.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что президент Тайип Реджеп Эрдоган хочет ускорить организацию возможной встречи в Стамбуле президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Спикер отметил, что Анкара до сих пор прилагала огромные усилия для урегулирования конфликта. «Лично я настроен довольно оптимистично, — сказал председатель парламента в ходе брифинга. — Каждая война и каждый конфликт когда-нибудь заканчивается».
Турция, по словам спикера, надеется, что четвертая встреча между Москвой и Киевом состоится в Стамбуле достаточно скоро.