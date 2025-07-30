Министра обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над созданием собственных баллистических ракет. Об этом пишут украинские СМИ.
Чиновник напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже анонсировал создание Украиной собственной баллистики. По словам министра, Киев очень близок к этому.
«Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал «оружейный прорыв» осенью, заявив, что украинский ВПК «удивит не только украинцев, но и весь мир своими новыми разработками».
Ранее в Киеве заявили, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может договориться с Россией и отказаться от вступления в ЕС, чтобы вместе удержаться у власти вместе с Зеленским.