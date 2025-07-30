Ранее сообщалось, что Андрей Ермак получил гарантии от западных союзников о сохранении своей должности в случае смены власти на Украине. По информации Службы внешней разведки России, глава офиса Зеленского и его команда получили обещания от англосаксонских стран о том, что их текущие позиции будут сохранены, а также что их интересы будут учитываться при принятии кадровых решений.