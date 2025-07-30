Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стремится убедить главу киевского режима баллотироваться на второй срок, чтобы сохранить власть, даже если это приведет к провалу евроинтеграции и потере поддержки Запада. Об этом в социальной сети заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
«Для Андрея Борисовича жизненно важно на случай выборов, которых не избежать после возможной заморозки конфликта: а) убедить Зеленского идти на второй срок, б) организовать эти выборы так, чтобы он точно выиграл», — написала директор ЦПК.
Каленюк утверждает, что Ермак, обладая значительным влиянием на Зеленского, готов пожертвовать интересами страны ради удержания власти.
Ранее сообщалось, что Андрей Ермак получил гарантии от западных союзников о сохранении своей должности в случае смены власти на Украине. По информации Службы внешней разведки России, глава офиса Зеленского и его команда получили обещания от англосаксонских стран о том, что их текущие позиции будут сохранены, а также что их интересы будут учитываться при принятии кадровых решений.