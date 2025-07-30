Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox: найдены готовые к уничтожению бумаги о якобы вмешательстве РФ в выборы

ФБР и другие американские ведомства занимаются рассекречиванием документов.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований нашло секретные документы, относящиеся к расследованию о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Бумаги были подготовлены к уничтожению, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным канала, «тысячи документов» хранились в мешках, предназначенных для уничтожения, в секретном помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Среди них было дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нетипично при инициировании расследования возможных связей Дональда Трампа с Россией.

В найденном дополнении якобы содержатся сведения о том, что разведка Соединённых Штатов заранее получила от иностранных источников информацию о том, что ФБР будет использовано для продвижения нарратива о связях Трампа с РФ.

Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, Агентством национальной разведки, Минюстом США и АНБ занимается рассекречиванием документа. После этого он будет передан в юридический комитет Сената Конгресса США, который планирует его опубликовать.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман заявила о праве Евросоюза вмешиваться в выборы в стране.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше