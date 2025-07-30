Федеральное бюро расследований нашло секретные документы, относящиеся к расследованию о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Бумаги были подготовлены к уничтожению, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По данным канала, «тысячи документов» хранились в мешках, предназначенных для уничтожения, в секретном помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Среди них было дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нетипично при инициировании расследования возможных связей Дональда Трампа с Россией.
В найденном дополнении якобы содержатся сведения о том, что разведка Соединённых Штатов заранее получила от иностранных источников информацию о том, что ФБР будет использовано для продвижения нарратива о связях Трампа с РФ.
Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, Агентством национальной разведки, Минюстом США и АНБ занимается рассекречиванием документа. После этого он будет передан в юридический комитет Сената Конгресса США, который планирует его опубликовать.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман заявила о праве Евросоюза вмешиваться в выборы в стране.