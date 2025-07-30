Fox: найдены готовые к уничтожению бумаги о якобы вмешательстве РФ в выборы

По данным канала, «тысячи документов» хранились в мешках, предназначенных для уничтожения, в секретном помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Среди них было дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нетипично при инициировании расследования возможных связей Дональда Трампа с Россией.