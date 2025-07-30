Сырский сделал неожиданное заявление после ударов по полигонам ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю после удара по полигону в Черниговской области. Генерал заявил в соцсети, что провел в среду совещание по вопросам подготовки личного состава.
Сырский заслушал доклад ответственного за направление подготовки заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка.
При этом отдельно Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.
По словам главкома ВСУ, в зоне риска ударов — вся Украина, поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю.
Также он призвал мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников.
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