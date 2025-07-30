На Камчатке в течение 10 минут произошло пять землетрясений

Ранее сегодня стало известно, что сильнейшее с 1952 года землетрясение случилось в Камчатском крае. При этом магнитуда сейсмического события, по разным оценкам, составила 8,7. Кроме того, на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами.