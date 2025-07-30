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На Камчатке в течение 10 минут произошло пять землетрясений

К настоящему моменту во всех случаях сведений об ощущаемости не поступало.

Пять землетрясений магнитудой 5, 4,8, 4,8, 5,3 и 6 произошли на Камчатке в течение около 10 минут, сообщается в телеграм-канале камчатского филиала единой геофизической службы Российской академии наук. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщили сейсмологи, землетрясение магнитудой 5 произошло в 350 км от Петропавловска-Камчатского, первое землетрясение магнитудой 4,8 — в 273 км, второе с аналогичной магнитудой — в 212 км. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 230 км от Петропавловска-Камчатского, а землетрясение магнитудой 6 — в 402 км.

К настоящему моменту во всех случаях сведений об ощущаемости не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что сильнейшее с 1952 года землетрясение случилось в Камчатском крае. При этом магнитуда сейсмического события, по разным оценкам, составила 8,7. Кроме того, на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами.

Позже появилась информация, что после землетрясения начал извергаться вулкан Ключевская Сопка. -0-