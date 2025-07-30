Крупнейший завод Эстонии приостанавливает работу из-за высоких цен на электроэнергию

Согласно заявлению компании, данное решение последовало за всесторонним анализом развития рынка, особенно влияния глобально низкого спроса и сезонно колеблющихся цен на энергию в Эстонии. «Как предприятие с высоким уровнем энергопотребления, мы в значительной степени зависим от стоимости энергии, прежде всего от цен на электричество и сопутствующих регулируемых сборов и налогов. Предстоящая адаптация будет трудной, но в то же время крайне необходимой, чтобы обеспечить стабильное и устойчивое будущее завода и его работников», — сказал финансовый директор Estonian Cell.