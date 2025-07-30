Крупнейший завод Эстонии приостанавливает работу из-за высоких цен на электроэнергию

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший завод Эстонии Estonian Cell приостанавливает работу из-за высоких цен на электроэнергию, сообщает Эстонская телерадиовещательная компания.
Как сообщатся, Estonian Cell приостанавливает производство в октябре на два месяца из-за сложной рыночной ситуации и экономической обстановки.
Согласно заявлению компании, данное решение последовало за всесторонним анализом развития рынка, особенно влияния глобально низкого спроса и сезонно колеблющихся цен на энергию в Эстонии. «Как предприятие с высоким уровнем энергопотребления, мы в значительной степени зависим от стоимости энергии, прежде всего от цен на электричество и сопутствующих регулируемых сборов и налогов. Предстоящая адаптация будет трудной, но в то же время крайне необходимой, чтобы обеспечить стабильное и устойчивое будущее завода и его работников», — сказал финансовый директор Estonian Cell.
Отмечается, что в сентябре прошлого года компания также приостанавливала производство из-за высоких цен на электроэнергию, но на две недели.
AS Estonian Cell — крупный завод по производству древесной массы, расположенный в Кунда, начавший производство в апреле 2006 года. Объем инвестиций в строительство завода составил 153 млн евро. Владельцем предприятия является австрийский концерн Heinzel Group.
Как сообщили в компании, чистый убыток Estonian Cell в прошлом году составил 8,8 млн евро, а в 2023 году — 22,9 млн евро. -0-