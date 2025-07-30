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Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

Впервые арабские и ближневосточные страны осудили ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Семнадцать государств, включая ряд членов Лиги арабских государств (Катар, Египет, Саудовская Аравия, Иордания) и представителей Евросоюза, поддержали декларацию с призывом к ХАМАС сложить власть в секторе Газа. Об этом сообщает агентство AFP.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению, передать оружие Палестинской автономии при международной поддержке и участии, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в документе, принятом по итогам конференции ООН по возобновлению переговоров о создании двух государств — Израиля и Палестины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Франция и Саудовская Аравия председательствовали на конференции) отметил, что «впервые арабские и ближневосточные страны осудили ХАМАС, события 7 октября 2023 года, призвали к его разоружению и исключению из системы управления Палестиной, а также выразили готовность к нормализации отношений с Израилем в будущем».

Кроме того, западные участники встречи поддержали идею размещения в Газе международных сил для стабилизации обстановки после завершения конфликта. США и Израиль участия в конференции не принимали.

Ранее сообщалось, что варламент Нидерландов принял решение досрочно прервать летние каникулы для проведения срочных дебатов по ситуации в секторе Газа.

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