Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению, передать оружие Палестинской автономии при международной поддержке и участии, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в документе, принятом по итогам конференции ООН по возобновлению переговоров о создании двух государств — Израиля и Палестины.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Франция и Саудовская Аравия председательствовали на конференции) отметил, что «впервые арабские и ближневосточные страны осудили ХАМАС, события 7 октября 2023 года, призвали к его разоружению и исключению из системы управления Палестиной, а также выразили готовность к нормализации отношений с Израилем в будущем».
Кроме того, западные участники встречи поддержали идею размещения в Газе международных сил для стабилизации обстановки после завершения конфликта. США и Израиль участия в конференции не принимали.
Ранее сообщалось, что варламент Нидерландов принял решение досрочно прервать летние каникулы для проведения срочных дебатов по ситуации в секторе Газа.