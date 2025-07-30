Раскрыт очередной план Трампа по лишению России финансов для СВО

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины для стран, которые закупают у России нефть и газ, чтобы ослабить финансовую поддержку СВО. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* на своей странице в соцсети X. Он также отметил, что такое решение американского лидера поддерживают в конгрессе как республиканцы, так и демократы.