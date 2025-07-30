Европа не получила гарантий присутствия американской армии на континенте

Тем не менее, Хегсет не взял на себя конкретных обязательств по сохранению военного присутствия в Прибалтике. «Он заявил, что не желает давать какие-либо прогнозы, что вполне объяснимо, поскольку они будут анализировать расстановку сил в течение осени», — пояснил глава эстонского оборонного ведомства.