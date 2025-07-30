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Премьер страны ЕС указал на ошибки Зеленского

Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказавшись от подписания мирного соглашения с Россией.

Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказавшись от подписания мирного соглашения с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В эфире канала wPolsce24 политик сообщил, что он «уважает Зеленского, но тот совершил ошибки».

По словам Орбана, одной из них стал отказ заключить мир с Россией, с которым выступал сам венгерский политик. Из-за этого, отметил премьер, Зеленский теперь находится «в тяжелом положении»,

Также он выразил мнение, что для заключения мира должна состояться личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой возможного вступления Украины в Европейский союз.

Вместе с тем он предложил альтернативный вариант, в котором Украина должна стать буферной зоной между Россией и Евросоюзом, сотрудничая с Брюсселем на основе стратегического соглашения, которое можно будет прекратить или расторгнуть в любой момент.

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