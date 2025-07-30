«Я не смеюсь — я жду»: Кадыров раскрыл причину отсутствия смеха в его жизни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему он больше не смеётся. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Политик отметил, что противник разрабатывает планы и интриги, «мечтает, чтобы мы сломались». По его словам, враг не может успокоиться, его беспокоит наше присутствие. Кого конкретно он имел в виду, не уточняется.
«И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — предупредил чеченский лидер.
Кадыров подчеркнул, что Россию невозможно покорить не потому, что она непобедима, а потому, что она не сдаётся. «И сколько бы противник ни пытался, наша победа близка», — резюмировал он.
Ранее Кадыров прокомментировал сообщения про свой якобы опасный недуг. Он назвал «мышами» тех, кто распространяет слухи о его болезни.