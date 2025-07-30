Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не смеюсь — я жду»: Кадыров раскрыл причину отсутствия смеха в его жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров: Вы давно не видели, чтобы я смеялся.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему он больше не смеётся. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Политик отметил, что противник разрабатывает планы и интриги, «мечтает, чтобы мы сломались». По его словам, враг не может успокоиться, его беспокоит наше присутствие. Кого конкретно он имел в виду, не уточняется.

«И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — предупредил чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что Россию невозможно покорить не потому, что она непобедима, а потому, что она не сдаётся. «И сколько бы противник ни пытался, наша победа близка», — резюмировал он.

Ранее Кадыров прокомментировал сообщения про свой якобы опасный недуг. Он назвал «мышами» тех, кто распространяет слухи о его болезни.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше