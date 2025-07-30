Сенатор Конгресса США Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что глава Белого Дома Дональд Трамп своим ультиматумом меняет правила игры. Об этом политик написал в соцсети Х.
Американский сенатор заявил, что Россия оказалась права насчет санкций. Он признал, что Москве удалось их избежать, и она научилась с ними жить.
При этом Грэм* заявил, что Трамп «меняет правила игры» и собирается ввести пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ.
Конгрессмен также добавил, что инициативу американского лидера о введении новых мер против России готово поддержать подавляющее двухпартийное большинство в Сенате США.
Ранее директор ФБР Кэш Патель обнаружил десятки секретных документов о том, как фабриковалось дело о «связях» Трампа с Россией в специальной комнате, где осуществляется сжигание конфиденциальных материалов.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.