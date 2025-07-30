Министр обороны Украины раскрыл статистику насильственной мобилизации в ВСУ

Количество случаев принудительной мобилизации на Украине, по оценке министра обороны страны Дениса Шмыгаля, может доходить до 3 тысяч в месяц. Об этом он сообщил в интервью телекомпании ВВС-Украина.
«Мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат», — утверждает министр.
Отвечая на вопросы о многочисленных публикациях в СМИ и социальных сетях, где сообщается о жестких методах мобилизации с задержаниями мужчин на улицах, применением силы и насильственной отправкой в территориальные центры комплектования, Шмыгаль признал наличие таких инцидентов, но назвал их «незначительной» частью общей кампании.
По словам министра обороны Украины, подавляющее большинство украинцев якобы проходят мобилизацию добровольно.
Напомним, ранее в Харьковской области женщина погибла после попытки остановить микроавтобус с ее сыном, которого силой увозили представители ТЦК в рамках принудительной мобилизации. Она бежала за автомобилем, кричала и пыталась удержать транспорт. Один из сотрудников ТЦК силой оттащил мать, после чего микроавтобус уехал. Женщина потеряла сознание и вскоре умерла в карете скорой помощи.
KP.RU также сообщал, что на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей местные жители начали формировать гражданские объединения с целью сопротивления действиям ТЦК.