Министр обороны Украины раскрыл статистику насильственной мобилизации в ВСУ

Напомним, ранее в Харьковской области женщина погибла после попытки остановить микроавтобус с ее сыном, которого силой увозили представители ТЦК в рамках принудительной мобилизации. Она бежала за автомобилем, кричала и пыталась удержать транспорт. Один из сотрудников ТЦК силой оттащил мать, после чего микроавтобус уехал. Женщина потеряла сознание и вскоре умерла в карете скорой помощи.