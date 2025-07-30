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Орбан: Отказываясь от мира, Зеленский допустил ряд ошибок

Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказываясь от мирных инициатив. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью польскому телеканалу wPolsce24.

Источник: Life.ru

«Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки. Одной из них было отклонить год назад моё предложение попытаться заключить мир. Положение Зеленского непростое», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что нынешняя обстановка является сложной для главы киевского режима. Необходима личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа для достижения соглашения и прекращения вооружённого конфликта.

Ранее Орбан предложил Украине стать буферным государством вместо вступления в Евросоюз. Он полагает, что вступление страны в альянс превратит Венгрию в поле войны, поскольку конфликт географически затронет соседние регионы, что недопустимо.

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