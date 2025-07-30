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Комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград — Москва за пьяный дебош

По словам источника, Хрусталев был в нетрезвом виде, нецензурно выражался, оскорблял пассажиров, а также поругался со стюардессой. Отмечается, что из-за пьяного дебоша рейс были вынуждены задержать. Телеведущего отвезли в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

Российского телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за того, что он устроил пьяный дебош на борту воздушного судна, сообщили в правоохранительных органах. Об этом информирует ТАСС.

По словам источника, Хрусталев был в нетрезвом виде, нецензурно выражался, оскорблял пассажиров, а также поругался со стюардессой. Отмечается, что из-за пьяного дебоша рейс были вынуждены задержать. Телеведущего отвезли в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

В отношении Хрусталева был составлен административный протокол. Он заплатил штраф за недостойное поведение.