Комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград — Москва за пьяный дебош

Российского телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за того, что он устроил пьяный дебош на борту воздушного судна, сообщили в правоохранительных органах. Об этом информирует ТАСС.
По словам источника, Хрусталев был в нетрезвом виде, нецензурно выражался, оскорблял пассажиров, а также поругался со стюардессой. Отмечается, что из-за пьяного дебоша рейс были вынуждены задержать. Телеведущего отвезли в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.
В отношении Хрусталева был составлен административный протокол. Он заплатил штраф за недостойное поведение.