Царев: фото «золотой» квартиры Миндича в отместку обнародовало НАБУ

Фотографию «золотой» квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича могло обнародовать через третьих лиц Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее пытался ограничить глава киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Эти фотографии долго ждали. Их анонсировал депутат Рады Алексей Гончаренко*, причем сказал, что ему передали информацию о том, что такие фото, видео и аудио существуют и находятся под контролем НАБУ. И, я так понимаю, бюро должно было их слить хоть в каком-то объеме, чтобы все понимали, что лучше НАБУ не трогать», — сказал он.
Фотографию квартиры Миндича опубликовал депутат Рады Ярослав Железняк. Он отметил, что несколько гостей соратника Зеленского подтвердили подлинность кадра.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже из-за массовых протестов он отказался от предложенной им реформы.
После этого на Украине сообщили, что ЕС остановил всю финпомощь Киеву из-за дела НАБУ.
Депутаты Верховной Рады, ранее поддержавшие сокращение полномочий НАБУ и САП, теперь просят гарантий защиты от возможных преследований после восстановления работы этих ведомств.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.