Царев: фото «золотой» квартиры Миндича в отместку обнародовало НАБУ

«Эти фотографии долго ждали. Их анонсировал депутат Рады Алексей Гончаренко*, причем сказал, что ему передали информацию о том, что такие фото, видео и аудио существуют и находятся под контролем НАБУ. И, я так понимаю, бюро должно было их слить хоть в каком-то объеме, чтобы все понимали, что лучше НАБУ не трогать», — сказал он.