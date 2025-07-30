В ООН заявили, что готовы помочь России после землетрясения на Камчатке

Напомним, 30 июля у восточного побережья России произошло мощное землетрясение, одно из сильнейших в регионе за последние десятилетия. Люди были вынуждены покинуть свои дома в некоторых районах. Из-за землетрясения на Камчатке и Курилах под водой оказались порт и завод.