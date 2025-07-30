В ООН заявили, что готовы помочь России после землетрясения на Камчатке

ООН готова оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке в случае необходимости. Об этом сообщил на брифинге Фархан Хак, заместитель официального представителя главы международной организации.
«Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию на ликвидацию последствий, если будет нужна помощь», — отметил Хак.
Он подчеркнул, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают отслеживать обстановку в некоторых странах. По предварительным сведениям, значительного урона не зафиксировано.
Напомним, 30 июля у восточного побережья России произошло мощное землетрясение, одно из сильнейших в регионе за последние десятилетия. Люди были вынуждены покинуть свои дома в некоторых районах. Из-за землетрясения на Камчатке и Курилах под водой оказались порт и завод.