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В ООН заявили, что готовы помочь России после землетрясения на Камчатке

Сотрудники ООН продолжают отслеживать обстановку в некоторых странах.

Источник: Комсомольская правда

ООН готова оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке в случае необходимости. Об этом сообщил на брифинге Фархан Хак, заместитель официального представителя главы международной организации.

«Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию на ликвидацию последствий, если будет нужна помощь», — отметил Хак.

Он подчеркнул, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают отслеживать обстановку в некоторых странах. По предварительным сведениям, значительного урона не зафиксировано.

Напомним, 30 июля у восточного побережья России произошло мощное землетрясение, одно из сильнейших в регионе за последние десятилетия. Люди были вынуждены покинуть свои дома в некоторых районах. Из-за землетрясения на Камчатке и Курилах под водой оказались порт и завод.

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