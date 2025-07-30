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В ООН заявили о готовности оказать помощь России после землетрясения на Камчатке

Организация Объединённых наций (ООН) готова при необходимости оказать помощь с ликвидацией последствий землетрясения на Камчатке, если она потребуется. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Источник: Life.ru

«Мы готовы оказать поддержку в любых мерах реагирования, если потребуется помощь», — сказал Хак.

Напомним, что 30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Пострадали также Сахалин (толчки до 7,9, затоплен завод) и Курильские острова (цунами). Вместе с этим угроза цунами объявлена в Японии, США, Филиппинах, Индонезии и Канаде. К счастью, обошлось без жертв.

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