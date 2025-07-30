Bild: глава Еврокомиссии пообещала Трампу невыполнимые для ЕС условия по сделке о пошлинах

Ранее по итогам переговоров с Трампом фон дер Ляйен для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд. Трамп со своей стороны добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США «огромное количество» вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. -0-