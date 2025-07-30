Bild: глава Еврокомиссии пообещала Трампу невыполнимые для ЕС условия по сделке о пошлинах

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутого с президентом США Дональдом Трампом соглашения по пошлинам предложила американскому лидеру условия, которые ЕС не может выполнить. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в Еврокомиссии, информирует ТАСС.
По информации Bild, глава ЕК предложила и пообещала Трампу по некоторым пунктам то, что даже Евросоюз не может сдержать. По данным источников в торговом ведомстве, Брюссель не будет покупать газ у США, добываемый методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга) и заставлять компании инвестировать в Соединенные Штаты. Это относится и к дополнительным закупкам вооружений, на которые рассчитывает Трамп.
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По мнению Bild, достигнутое председателем Еврокомиссии и президентом США соглашение по пошлинам все больше напоминает «трюк с соевыми бобами» ее предшественника Жан-Клода Юнкера. Как напоминает газета, чтобы предотвратить более высокие пошлины, Юнкер в 2018 году пообещал Трампу, что закупит для ЕС много американской сои, но не смог ничего закупить для ЕС.
Ранее по итогам переговоров с Трампом фон дер Ляйен для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд. Трамп со своей стороны добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США «огромное количество» вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. -0-