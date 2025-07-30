Царев предрек скандал после публикации всех материалов из «дворца» Миндича

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру, фото которой опубликовал депутат Рады Ярослав Железняк.
«Конечно, это вполне может быть его квартира. Мы всегда смеялись над такими людьми, которые выросли в “хрущевках” и строят потом из своих квартир дворцы. Настолько, насколько они понимают, как должен выглядеть дворец», — сказал он.
По словам Царева, опубликованный в Сети кадр может стать началом большого скандала.
«Здесь скандал не только коррупционный. Стоит вспомнить, как он отзывался про украинский народ. Они в квартире сидели и смеялись над украинскими людьми, которые погибают в зоне боевых действий и все это терпят. Для него будет катастрофой, если все соответствующие аудио и видео опубликуют», — добавил экс-нардеп.
Бывший депутат Рады отметил, что опубликованный кадр с «золотой» квартирой — лишь часть огромного материала, который хранится под контролем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Ранее Царев сообщил, что фото «золотой» квартиры Миндича в отместку обнародовало НАБУ.