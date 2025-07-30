Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев предрек скандал после публикации всех материалов из «дворца» Миндича

Фотографию из квартиры Миндича опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру, фото которой опубликовал депутат Рады Ярослав Железняк.

«Конечно, это вполне может быть его квартира. Мы всегда смеялись над такими людьми, которые выросли в “хрущевках” и строят потом из своих квартир дворцы. Настолько, насколько они понимают, как должен выглядеть дворец», — сказал он.

По словам Царева, опубликованный в Сети кадр может стать началом большого скандала.

«Здесь скандал не только коррупционный. Стоит вспомнить, как он отзывался про украинский народ. Они в квартире сидели и смеялись над украинскими людьми, которые погибают в зоне боевых действий и все это терпят. Для него будет катастрофой, если все соответствующие аудио и видео опубликуют», — добавил экс-нардеп.

Бывший депутат Рады отметил, что опубликованный кадр с «золотой» квартирой — лишь часть огромного материала, который хранится под контролем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее Царев сообщил, что фото «золотой» квартиры Миндича в отместку обнародовало НАБУ.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше