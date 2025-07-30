Царев предрек скандал после публикации всех материалов из «дворца» Миндича

«Здесь скандал не только коррупционный. Стоит вспомнить, как он отзывался про украинский народ. Они в квартире сидели и смеялись над украинскими людьми, которые погибают в зоне боевых действий и все это терпят. Для него будет катастрофой, если все соответствующие аудио и видео опубликуют», — добавил экс-нардеп.